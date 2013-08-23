Исполком СНГ: ограничения на украинские товары противоречат Договору о свободной торговле

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом идет речь в официальном письме Исполкома СНГ.

«Исполком СНГ готов содействовать урегулированию таможенных осложнений, возникших между Украиной и Российской Федерацией. Исполком СНГ понимает обеспокоенность Украины фактами усиления таможенного контроля традиционного украинского экспорта. Одностороннее введение таможенных ограничений противоречит Соглашению о создании зоны свободной торговли между странами СНГ», - сказано в сообщении.

Официальное письмо исполкома СНГ, отмечают в пресс-службе правительства, подтверждает, что вопросы таможенного администрирования при ввозе товаров через границу между странами – участницами действующего Договора о ЗСТ в СНГ регулируются статьей 17 Договора, согласно которой осуществление формальных процедур, связанных с импортом и экспортом, происходит исключительно в соответствии с положениями ВТО.

Исполком СНГ также напомнил, что Украина имеет право обратиться в Экономический суд СНГ или вынести данный вопрос на рассмотрение комиссии экспертов стран - участниц Договора, что предусмотрено ст. 19 данного договора.

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Как сообщал УНИАН, Федеральная таможенная служба России с конца июля ужесточила контроль грузов, ввозимых на территорию РФ более 40 украинскими предприятиями и компаниями.

После переговоров между руководством Министерства доходов и сборов Украины и Федеральной таможенной службы России 20 августа таможеннаяслужба РФ начала растаможивание украинских товаров в штатном режиме.

21 августа Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что таможенные проблемы с поставками украинских товаров в Россию произошли из-за того, что украинские предприятия не отреагировали на предупреждение российской таможни о возможном изменении режима, а также из-за недостаточного уровня сотрудничества таможен обеих стран.