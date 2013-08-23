В Полтавской области горели семь гектаров торфа
19:42, 23 августа 2013Общество
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22 августа в 20:00 в с. Денисовка Оржицкого района Полтавской области пожарники ликвидировали пожар поверхностных залежей торфа на площади около 7 га.
Пожарных вызвал местный житель
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, к тушению пожара были привлечены 16 человек личного состава и 4 единицы техники Управления ГСЧС Украины в области.
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Также в пресс-службе напомнили, что 21 августа, из-за неосторожного обращения с огнем, на болотистой местности возникло возгорание залежей торфа. Пожарников вызвал местный житель. Получив сигнал о чрезвычайном происшествии, спасатели прибыли на место и приступили к ликвидации пожара.
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