На Черниговщине уже пятый день горят торфяники (видео)

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

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Возгорание торфа на площади 2,2 га возникло 11 июля вблизи пгт. Замглай Репкинского района. По предварительным заключениям, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

По состоянию на утро 15 июля ликвидирован пожар на площади 1,4 га, работы по тушению пожара продолжаются, горят отдельные очаги на площади 0,8 га. Личный состав Репкинского районного пожарно-спасательного подразделения работает в двусменном усиленном варианте несения службы, говорится в сообщении.

Угрозы населенным пунктам и лесным массивам нет, уверили в ОГА.