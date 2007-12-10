Журналисты завтра назовут продавцов и покупателей заказных материалов

Журналистская инициатива "Не продаемся" на протяжении ноября отслеживала новости общенациональных телеканалов с тем, чтобы выявить материалы, в которых грубо нарушались базовые принципы значимости, актуальности и сбалансированности.

Результаты мониторинга были переданы на утверждение пяти независимым экспертам – Игорю Кулясу («Интерньюз-Украина»), Наталье Лигачевой («Телекритика»), Виктории Сюмар («Институт массовой информации»), Тарасу Шевченко («Институт медиа-права») и Виталию Максимову («Дело»), - которые сделали окончательные выводы.

Во вторник, 11 декабря в 11:00 в Киеве в Национальном союзе журналистов Украины (ул. Крещатик, 27-а) будут обнародованы результаты первого такого исследования теленовостей.

В частности, будет назван телеканал, в новостях которого такие сомнительные материалы встречались чаще всего, а также политик или компания, в интересах которой было сделано больше всего таких сообщений.

"Победители" смогут получить ценные призы от инициативы «Не продаемся!».

Имя ведущего, который представил зрителям больше всего сомнительных материалов, по итогам ноября названо не будет.

Как сообщал УНИАН, кампания против заказных сюжетов на ТВ «Не продаемся!» стартовала в начале ноября, когда несколько десятков ведущих, редакторов и корреспондентов телеканалов обязались не выдавать в эфир заказные материалы.

«Не продаемся!» внедрила ежедневный мониторинг основных выпусков новостей 11 общенациональных каналов. Целью мониторинга является выявление заказных материалов и предание огласке информации о заказчиках и исполнителях. По результатам мониторинга ежемесячно будет присуждаться анти-премия в размере 30 гривен.

Присоединиться к инициативе, равно как и посмотреть фамилии тех, кто это уже сделал, можно на сайте «Телекритика» .