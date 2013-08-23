Рыбак ко Дню Независимости раздал награды милиционерам

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак в пятницу наградил работников органов внутренних дел наградами Верховной Рады Украины за весомый личный вклад в укрепление законности и правопорядка, безупречную, самоотверженную службу и высокий профессионализм, проявленные при выполнении служебных задач, и по случаю Дня Независимости Украины.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР Украины, Рыбак, поздравляя лучших работников органов внутренних дел с наградой, отметил, что каждый человек в Украине надеется и рассчитывает на защиту милиции. «Проблемы существуют, но уверен, что руководство МВД сделает все возможное, чтобы в государстве был покой, был обеспечен порядок во всех регионах Украины», - подчеркнул руководитель парламента.

Рыбак напомнил, что третьего сентября начнет работу третья сессия Верховной Рады Украины седьмого созыва. Парламент, по его словам, будет работать, и его работа должна быть направлена на благосостояние государства.

Рыбак пожелал представителям правоохранительных органов успехов и здоровья.