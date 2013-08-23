Эксперты видят реальную угрозу суверенитету Украины

Национальный суверенитет и территориальная целостность Украины – в опасности. Такое мнение высказали украинские эксперты в ходе экспертного опроса «Оценка политической ситуации в Украине накануне празднования 22-й годовщины Независимости», проведенного Агентством стратегических коммуникаций Res Publica.

Согласно переданным УНИАН результатам опроса, подавляющее большинство опрошенных экспертов уверено, что сегодня существует реальная угроза суверенитету и территориальной целостности Украины. Такое мнение высказали 80% респондентов. Соответственно, 20% считают, что данной угрозы пока не существует.

Также эксперты считают, что независимая Украина не развивается совсем или развивается не в том направлении.

Подавляющее большинство экспертов - 70% - негативно оценивают текущее развитие Украины. Из них 36,7% считают, что Украина сегодня совсем не развивается, а 33,3% - что развивается в неверном направлении. Только 20% опрошенных убеждены, что Украина развивается в верном направлении. 10% затруднились с ответом.

Кроме того, 60% опрошенных экспертов считают, что сейчас Украина как независимое государство только частично реализовала свой потенциал. 20% оценивают ситуацию более негативно – они заявили, что Украина совсем не реализовала свой потенциал как независимое государство. Только 3,3% респондентов убеждены, что Украина реализовала свой потенциал в полной мере. При этом 16,7% опрошенных убеждены, что давать такую оценку еще рано.

В опросе, проведенном 19-22 августа 2013 года, приняли участие следующие эксперты: Виталий Бала (политолог, политтехнолог, директор Агентства моделирования ситуаций); Артем Биденко (политолог, эксперт по рекламным коммуникациям); Денис Богуш (политтехнолог, президент компании BohushCommunications); Кость Бондаренко (политолог, председатель правления Института украинской политики и Фонда «Украинская политика»); Александр Булавин (политтехнолог); Павел Булгак (журналист, политический эксперт); Петр Бурковский (политолог, эксперт Школы политической аналитики при Киево-Могилянской академии); Сергей Гайдай (политтехнолог, директор по стратегическому планированию социально-инжинирингового агентства «Гайдай.Ком»); Алексей Гарань (политолог, профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии); Алексей Голобуцкий (политтехнолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций); Дмитрий Джангиров (политолог, политтехнолог); Игорь Жданов (политолог, президент аналитического центра «Открытая политика»); Евгений Копатько (социолог, глава компании «ResearchandBrandingGroup»); Павел Кругляковский (политтехнолог); Виталий Кулик (политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества); Анатолий Луценко (политтехнолог, директор компании «GMT Group»), Магда Евгений (политический обозреватель); Ярослав Макитра (политтехнолог); Константин Матвиенко (политолог, эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика»); Николай Михальченко (политолог, социолог, заведующий отделом Института политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса НАН Украины); Эрик Найман (экономист, финансовый аналитик); Вячеслав Пиховшек (политический аналитик); Олег Покальчук (социальный психолог); Владимир Поляков (политтехнолог); Дмитрий Столярчук (политический эксперт, директор коммуникационной компании «Агентство медиастратегий»); Василий Стоякин (политолог, политтехнолог, директор «Центра политического маркетинга»); Сергей Таран (политолог, председатель правления Центра социологических и политологических исследований «Соціовимір»); Олег Устенко (экономист, Исполнительный директор Международного фонда Блейзера); Евгений Филиндаш (политолог); Владимир Цыбулько (политолог).