46% украинцев готовы отстаивать целостность страны с оружием в руках (опрос)

В августе 2013 года 61% опрошенных поддержали бы провозглашение Независимости Украины, если бы перед ними появился такой выбор сегодня. При этом 46% опрошенных готовы в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты последнего исследования Социологической группы «Рейтинг».

В то же время 28% – не поддержали бы провозглашения Независимости Украины, еще 13% – не определились. За последний год (с августа 2012 г.) эти показатели практически не изменились.

Согласно результатам исследования, если на Западе поддержали бы Независимость почти 90%, на севере и в Центре – почти 70%, то на Востоке и Юге – меньше половины, а на Донбассе – вообще лишь треть. Только на Донбассе количество противников Независимости превышает количество сторонников – год назад эти показатели были почти равны. При этом среди сторонников Партии регионов почти половина поддержала бы Независимость, а почти 40% – нет. Тогда как среди сторонников КПУ доминируют противники Независимости (две трети).

Чем младше респонденты, тем больше они поддерживают Независимость Украины. Мужчины больше поддерживают Независимость, чем женщины. Чем больше материально обеспеченный человек, тем выше поддержка Независимости.

Почти 80% респондентов, которые считают родным языком украинский, поддерживают Независимость. В то же время среди респондентов, которые считают родными одновременно русский и украинский, – таких около половины, а среди тех, кто считают родным только русский, – лишь треть.

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Почти 90% прихожан УГКЦ, более 70% УПЦ (КП) и почти 60% просто верующих, которые не относят себя ни к одной конфессии, поддерживают Независимость. Тогда как среди прихожан УПЦ (МП) таких меньше половины, хотя и среди них количество сторонников Независимости превышает количество противников.

46% опрошенных готовы в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках. За последние три года это самый высокий показатель: так, в 2010 году таких было 43%, в 2012-м – лишь треть.

Вместе с тем 43% опрошенных не готовы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках, 11% – не определились.

Если раньше повышенную готовность отстаивать свою страну с оружием в руках выражали преимущественно сторонники только партии «Свобода», то сейчас таких одинаковое количество и среди сторонников других оппозиционных партий: «УДАРа» и «Батькивщины» – около 60%.

При этом социологи отмечают, что на Донбассе количество опрошенных, которые готовы отстаивать территориальную целостность страны с оружием в руках, в 1,5 раза выше, чем людей, которые поддержали бы Независимость.

Почти 60% мужчин и каждая третья женщина готовы защищать свою страну с оружием в руках. Чем младше респонденты, тем более высокую готовность декларируют к отстаиванию страны.

*** Сроки проведения исследования: 9-18 августа 2013 г. Аудитория исследования: население Украины в возрасте 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опроснику (face to face).

Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений, близких к 50%, погрешность составляет не более 2,2%, для значений, близких к 30%, - не более 2%, для значений, близких к 10%, - не более 1,3%, для значений, близких к 5%, - не более 1%.

Распределение областей:

Запад: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая;

Центр: Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская;

Север: г. Киев, Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская;

Юг: АР Крым, Одесская, Херсонская, Николаевская, г. Севастополь;

Восток: Днепропетровская, Запорожская, Харьковская;

Донбасс: Донецка, Луганская.