На Луганщине погиб горняк

В Луганской области во время обвала породы на шахте один горнорабочий погиб и еще один травмирован.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел сегодня ночью в г. Зимогорье Славяносербского района на шахте “Черкасская” ГП “Луганскуголь” на горизонте 580 м.