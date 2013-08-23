На Луганщине погиб горняк
08:58, 23 августа 2013Общество
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В Луганской области во время обвала породы на шахте один горнорабочий погиб и еще один травмирован.
Горняк погиб во время обвала
В Луганской области во время обвала породы на шахте один горнорабочий погиб и еще один травмирован.
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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел сегодня ночью в г. Зимогорье Славяносербского района на шахте “Черкасская” ГП “Луганскуголь” на горизонте 580 м.
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