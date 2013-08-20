Главное за день: обзор топ-новостей

В ПР говорят, что «титушков» под Киевсовет могла привести Свобода

В Партии регионов не исключают, что ВО «Свобода» сама привела "спортсменов" под Киевсовет, чтобы потом иметь возможность обвинить власть в провокациях и применении силы.

Между тем, "Свобода" требует от МВД назвать фамилии тех, кто приказал "Беркуту" не пускать народных депутатов в Киевсовет.

Яценюк рассказал, кого оппозиция выдвинет в президенты

Кандидатом от "Батькивщины" на президентских выборах будет экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Об этом заявил председатель Политсовета Всеукраинского объединения «Батькивщина» Арсений Яценюк перед началом официальной церемонии открытия во Львовском оперном театре 10 юбилейного Всемирного конгресса украинского.

Посол США: Украина имеет очень хорошие шансы на подписание Соглашения с ЕС

"Я говорю это, основываясь на том, что я слышал от украинской власти и европейской стороны", - сказал посол США в Украине Джеффри Пайетт.

Таможня РФ: Украинский экспорт будут пропускать в штатном режиме

Федеральная таможенная служба России сообщила Украине о возвращении к штатному режиму растаможивания украинских товаров. Перед этим Roshen оценила возможные убытки Украины от российской блокады в миллиард гривен.

Одновременно российские СМИ сообщили, что после экспорта Россия может взяться за украинских трудовых мигрантов. Массовое высылки украинских гастарбайтеров из России якобы могут стать весомым аргументом в пользу отказа Киева от европейского вектора интеграции.

Также посол США в Украине Джеффри Пайетт сообщил, что Соединенные Штаты пристально наблюдают за спором Киева и Москвы. Данный спор должен решаться в соответствии с требованиями ВТО, заявил посол.

ГАИ просит водителей 1 сентября ездить с включенными фарами

Госавтоинспекция Украины просит водителей быть внимательными на дорогах в День знаний, и предлагает 1 сентября передвигаться на дорогах с включенным ближним светом фар.

Главным следователем Украины стал выходец из Донецкой области

Министр внутренних дел Виталий Захарченко назначил Николая Чинчина начальником Главного следственного управления Министерства внутренних дел Украины.

СМИ: Власти Британии уничтожили все материалы Сноудена

Сотрудники спецслужб Великобритании уничтожили жесткие диски, содержащие переданную Эдвардом Сноуденом секретную информацию.

В Полтавской области открылась Сорочинская ярмарка 2013

Национальная Сорочинская ярмарка-2013 сегодня торжественно открылась в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области.

Металлисту повторно отказали в участии в еврокубках

CAS отклонил повторную апелляцию харьковского Металлиста на решение УЕФА о годичном отстранении команды от еврокубков.

Однако адвокаты продолжат защищать интересы "Металлиста", несмотря на отказ Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне приостановить дисквалификаци,ю заявил первый вице-президент украинского футбольного клуба Константин Пивоваров.

Убийство украинских альпинистов: в Пакистане арестовали 20 подозреваемых

В Пакистане арестованы 20 человек по делу об убийстве иностранных, в частности украинских, альпинистов на горе Нанга-Парбат в июне этого года,