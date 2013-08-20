СМИ: После экспорта Россия может заняться украинскими трудовыми мигрантами

Массовая высылка украинских гастарбайтеров из России может стать веским аргументом в пользу отказа Киева от европейского вектора интеграции, пишет Независимая газета.

Так, по данным миграционных служб, до 3 миллионов украинцев совершают в Россию по несколько поездок в год. Многие при этом задерживаются на два-три месяца и нелегально там работают. Например, Федеральной Миграционной Службой в прошлом году зафиксировано более 10 млн. въездов в Россию граждан Украины. Их совершили свыше 3 млн. человек, то есть, большинство из них въезжали на территорию РФ по нескольку раз.

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Также, по данным Национального банка Украины, в 2012 году трудовые мигранты прислали своим семьям переводов на 6,5 миллиарда долларов. При этом лидером названа Россия, в которой украинцы заработали до 2,3 миллиарда долларов.

Если в июле этого года, по данным ФМС, было выявлено менее 1,6 тыс. украинцев, незаконно находящихся на территории РФ, то за короткий срок этот показатель может существенно вырасти. Для этого потребуется всего лишь сместить акценты масштабной кампании, развернутой в стране против нелегальных мигрантов, что станет новым рычагом давления на Украину, сообщает издание.

Напомним, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были заблокированы.

Позже, 18 августа, советник Президента Российской Федерации Сергей Глазьев заявил, что осложнение таможенного оформления грузов на российско-украинской границе является разовой акцией, но в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом таможенное администрирование может быть ужесточено.

Сегодня, 20 августа, Федеральная таможенная служба России уведомила Украину о возвращении к штатному режиму растаможивания украинских товаров.