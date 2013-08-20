В ПР говорят, что «титушек» под Киевсовет привела Свобода

О таком заявил депутат Киевсовета от Партии регионов Владимир Филиппов.

«Организовать эти провокации вполне могла оппозиция. Для того, чтобы они спровоцировали ситуацию и потом можно было обвинить власть, что она наняла «гопников», - заявил Филиппов в интервью «5 каналу».

«У меня было время для того, чтобы приехать заранее, посмотреть, что происходит под Киевсоветом - там ходили представители «Свободы», небольшими группами, которых я знаю в лицо, которые бывали у нас на сессии Киевсовета, которые о чем-то разговаривали по мобильным телефонах. Не говорю на сто процентов, что это они, но я не исключаю такого варианта, исходя из тех заявлений, которые звучали накануне и в интернете o том, что готовится провокации, о том, что будет кровопролитие, о том, что будут драки. Поэтому исключать то, что это было организовано и это один из методов искажения ситуации для представителей оппозиции я не могу», - добавил регионал.

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Как сообщал УНИАН, вчера возле здания Киевсовета произошли столкновения депутатов-оппозиционеров и правоохранителей. Вместе с тем вокруг входа в помещение стояли также много молодых людей характерной внешности.