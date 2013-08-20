В Полтавской области открылась Сорочинская ярмарка-2013

Как сообщили УНИАН в ООО «Сорочинская ярмарка», в этом году участие в ярмарке принимают как ее постоянные участники «Кременчугмясо», ООО «Полтава-хлеб-3», хлебозавод «Южный», Миргородский завод минеральных вод, Лубенский молочный завод, Крюковский вагоностроительный завод, Кременчугский колесный завод, так и новые участники ООО «Арт-Пром», Горловский мясокомбинат, Свалявские минеральные воды.

Отдельно на ярмарке представлены национальные экспозиции России, Грузии, Польши, Японии и других стран мира.

В целом на ярмарке широко представлены продукты питания, напитки, одежда, обувь, изделия из меха и кожи, текстильные товары, школьная форма и принадлежности, украшения, инвентарь, сельхозтехника и удобрения, строительные материалы и сооружения, бондарные продукция, мед, посуда, саженцы.

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Для мастеров народных промыслов из всех областей Украины, которые представляют все направления декоративно-прикладного искусства, на ярмарке организован целый городок мастер-классов «Сорочинская мастерская». Народные мастера представят свои работы: куклы-мотанки, писанки, обереги, вышиванки, народные украшения и веночки, скульптуры и т.п.

Приобщиться к истории и процессу изготовления традиционных украинских блюд можно на площадке «Ярмарочные вкусности», которая уже второй раз открыта на ярмарке, а именинников ярмарочных дней ждут подарки и сюрпризы на «Дне рождения в Сорочинцах».

В течение всех дней на сценах ярмарки будут выступать художественные коллективы из Украины и стран ближнего и дальнего зарубежья, а по вечерам гостей и участников ярмарки порадуют: во вторник - группа «ТИК», в среду - Верка Сердючка, в четверг - состоятся «Ярмарочные вечерницы», в пятницу - «Праздник пива», а в субботу - Концерт участника шоу «Х-фактор» Владимира Герасименко, группы «Чорнобрывци» и «Шоу барабанов».

С 20 по 24 августа ежедневно в 11.00 гостей ярмарки приветствовать сам «Николай Гоголь» и герои его произведений, а с 21.00 в усадьбе Хиври можно будет посмотреть шедевры украинского кинематографа.

Как сообщал УНИАН, Сорочинская ярмарка - 2013 проходит с 20 по 25 августа. Ярмарочная площадь составляет более 16 га. Ежегодно Сорочинскую ярмарку посещает около 1 млн. человек. Указом президента Украины Леонида Кучмы от 1999 года Сорочинская ярмарка получила статус национальной.