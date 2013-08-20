Главным следователем Украины стал выходец из Донецкой области (фото)

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Отмечается, что Захарченко поставил перед вновь назначенным начальником ГСУ ряд поручений и задач «по устранению проблемных моментов в работе следственных подразделений».

Министр отметил, что «на сегодняшний день перед следственным аппаратом органов внутренних дел поставлены очень ответственные задачи - обеспечение действенной работы в условиях нового УПК, соблюдение конституционных прав граждан и повышение доверия населения к милиции».

При этом Захарченко заметил, что «остаются и проблемные вопросы, которые необходимо решать комплексно». По его словам, это касается расследования должностных преступлений, подследственность которых передана из прокуратуры в ОВД, а также других проблемных вопросов в деятельности следственных подразделений.

Он пожелал Чинчину плодотворной работы на ответственной должности, успехов и весомых достижений.

По теме: Собаки взяли след Мельника и повели следователей в лес (фото)

*** Чинчин родился 31 января 1977 года в пгт Ялта Первомайского района Донецкой области. В 1999 году окончил Донецкий национальный университет, в 2004 году – Харьковскую национальную академию им. Я.Мудрого

С июля 2002 года по март 2013 года работал на разных должностях в органах прокуратуры.

В марте 2013 года был назначен заместителем начальника Главного следственного управления - начальником управления расследования тяжких преступлений МВД Украины.

19 августа приказом министра внутренних дел назначен начальником Главного следственного управления Министерства внутренних дел Украины.