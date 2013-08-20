СМИ: власти Британии уничтожили все материалы Сноудена

16:21, 20 августа 2013
Мир
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Сотрудники спецслужб Великобритании уничтожили жесткие диски, содержащие переданную Эдвардом Сноуденом секретную информацию.

Едвард Сноуден / Скріншот інтерв’ю The Guardian

Об этом стало известно из статьи, опубликованной редактором Guardian Аланом Расбриджером, - сообщает Газета.ру.

По словам Расбриджера, накануне ему поступил звонок от британского правительственного чиновника, который пригрозил судебным разбирательством, если редактор не вернет секретные данные британским спецслужбам. После звонка в офис Guardian пришли два сотрудника Центра правительственной связи, которые изъяли из компьютеров винчестеры, содержащие переданную Сноуденом информацию, и уничтожили их.

По мнению Расбриджера, произошедший инцидент и задержание Дэвида Миранды (бойфренда журналиста Гленна Гринвальда, занимающегося публикацией материалов Сноудена) свидетельствуют о том, что свобода слова в Великобритании находится под угрозой.

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