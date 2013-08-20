Пятерых нардепов час «мариновали» в приемной Захарченко

Народные депутаты от фракции "Свобода" Андрей Мохник, Юрий Сиротюк, Александр Мирный, Павел Кириленко, Эдуард Леонов требуют от руководства Министерства внутренних дел предоставить информацию, кто дал указание не пропускать народных депутатов в Киевсовет 19 августа. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Свободы».

"Сегодня народные депутаты от ВО "Свобода" Андрей Мохник, Юрий Сиротюк, Александр Мирный, Павел Кириленко, Эдуард Леонов прибыли к министру внутренних дел Виталию Захарченко с требованием безотлагательного приема в связи с ситуацией, которая имела место 19 августа 2013 года возле Киевсовета. Накануне на этих депутатов работники правоохранительных органов осуществили нападение, препятствовали депутатской деятельности, посягали на государственных деятелей. Лишь через час депутатов принял заместитель министра Виктор Ратушняк", - говорится в сообщении пресс-службы.

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В партии отмечают, что депутаты обратились к нему с требованием предоставить письменный ответ на ряд вопросов, в частности, кто осуществлял оперативное руководство правоохранителями 19 августа возле Киевсовета, сколько работников правоохранительных органов и какие спецподразделения были задействованы, кто дал указание в нарушение прямой нормы Конституции не пропускать депутатов ВР в Киевсовет, установлены ли личности работников спецподразделений милиции, которые били народных депутатов и которые к этим лицам применены дисциплинарные меры, проводится ли служебное расследование в отношении указанных происшествий, ознакомлены ли работники МВД с Законом Украины «О статусе народного депутата Украины».

Однако, по информации пресс-службы, Ратушняк заявил, что пока нет результатов расследования прокуратуры и решения суда – никто из милиции не будет отстранен.

Как сообщал УНИАН, в прокуратуру Шевченковского района обратились народные депутаты с заявлениями о противоправных действиях правоохранителей во время столкновений, произошедших под стенами КГГА и непосредственно в здании.

Сведения, изложенные в заявлениях депутатов относительно превышения милиционерами своих служебных полномочий, внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Еще одно уголовное производство начато по заявлению работника милиции о причинении ему телесных повреждений со стороны народных депутатов во время происшествий возле мэрии.

По этому факту прокуратурой начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины «Сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей по охране общественного порядка».

Напомним, 19 августа, большинство Киевсовета провело пленарное заседание, которое оппозиция считает нелегитимным в связи с завершением 2 июня с.г. пятилетнего срока полномочий столичного совета.

Народные депутаты от оппозиции пытались прорваться в Киевсовет, однако их не пропустили правоохранители.

После того как во время драки под стенами мэрии выбили окно на первом этаже здания, группа народных депутатов ворвались вовнутрь.

Бойцы «Беркута» пытались помешать народным депутатам попасть в здание, возникло столкновение.

Народные депутаты были заблокированы на первом этаже здания Киевсовета.