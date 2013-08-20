Во Львовской области неизвестные разрушили памятник УПА (фото)

Как сообщила корреспонденту УНИАН городской голова Рава-Русской Ирина Верещук, вандалы разрушили памятник в ночь с 19 на 20 августа.

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Она отметила, что в архитектурный ансамбль входит памятник в виде скульптуры женщины, которая разрывает оковы на руках. «Вандалы отбили голову скульптуре женщины, а затем поставили ее на место, обе руки, которые отломали, аккуратно поставили рядом. Все это свидетельствует, что злоумышленники сознательно и цинично глумились над памятником, установленным на средства общины города, которые собирались в течение нескольких лет жителями», - отметила Верещук.

По ее словам, такой случай вандализма в городе зафиксирован впервые.

«На территории города расположены памятники не только УПА, но и жертвам Голодомора и сталинским репрессиям, Украинским Сечевым Стрельцам, Советским воинам, павшим в годы Второй Мировой войны, мемориал французским военнопленным, которые во время войны были уничтожены в концлагере «Шталаг 325». Однако, до сих пор надругательства над памятниками в городе не было», - рассказала мэр города.

Она сообщила, что соответствующее заявление было направлено в правоохранительные органы, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, сегодня, в 10.00, в Жолковский райотдел милиции поступило сообщение от городского головы города Рава-Русская о том, что неизвестные разрушили памятник УПА установленный в городе Рава-Русская. Памятник состоит из трех композиций, у одной из составляющих – женщина, разрывающая оковы, неизвестные отбили голову и руки, повредили скульптуру.

По данному факту открыто уголовное производство.

На данное время выяснено, что 19 августа в городе отмечали праздник Спаса, в празднованиях приняли участие около 5 тысяч человек. По состоянию на 24.00, участники празднований видели, что памятник был невредим.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Справка УНИАН. Рава-Русская - город Жолковского района Львовской области, расположен возле западной границы Украины. Один из старейших городов Украины.

Памятник Украинской Повстанческой Армии был открыт в 2008 году в парке на улице Ярослава Мудрого, 3, прилегающей к зданию Рава-Русского городского совета.