В Бердичеве отбили голову памятнику Ленину (фото)

12:28, 20 августа 2013
Общество
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В Бердичеве Житомирской области неизвестные злоумышленники разрушили памятник Владимиру Ленину, отбив скульптуре голову.

Ленину в Бердичеве отбили голову / Фото: http:trkvik.tv/

Об этом УНИАН сообщила депутат Бердичевского городского совета, секретарь Бердичевского горкома КПУ Лариса Тимчук.

Ленин стоял возле одного из предприятий города / Фото: http:trkvik.tv/

По ее словам, отбили голову памятнику Ленину, который находится на территории одного из предприятий Бердичева. Этот завод сейчас не действует, а на его территории в настоящее время работает несколько небольших предприятий, рассказали УНИАН в Бердичевском горсовете.

Тимчук с соответствующим заявлением обратилась к правоохранителям.

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”Милиция побывала на месте происшествия, чтобы выяснить ситуацию и найти вандалов”, - рассказала она.

«Это не люди сделали, но и не знаю, какие их назвать. У меня нет слов. Ни в одной стране так не относятся к памятникам, как у нас в Украине, думаю, что это сделали наши политические оппоненты, однако точно сказать не могу, милиция разберется», - добавила Тимчук.

Разрушенный памятник бердичевские активисты КПУ планируют как можно быстрее восстановить.

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