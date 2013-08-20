В Бердичеве отбили голову памятнику Ленину (фото)

Об этом УНИАН сообщила депутат Бердичевского городского совета, секретарь Бердичевского горкома КПУ Лариса Тимчук.

По ее словам, отбили голову памятнику Ленину, который находится на территории одного из предприятий Бердичева. Этот завод сейчас не действует, а на его территории в настоящее время работает несколько небольших предприятий, рассказали УНИАН в Бердичевском горсовете.

Тимчук с соответствующим заявлением обратилась к правоохранителям.

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”Милиция побывала на месте происшествия, чтобы выяснить ситуацию и найти вандалов”, - рассказала она.

«Это не люди сделали, но и не знаю, какие их назвать. У меня нет слов. Ни в одной стране так не относятся к памятникам, как у нас в Украине, думаю, что это сделали наши политические оппоненты, однако точно сказать не могу, милиция разберется», - добавила Тимчук.

Разрушенный памятник бердичевские активисты КПУ планируют как можно быстрее восстановить.