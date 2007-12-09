Идут работы на повреждённом взрывом магистральном газопроводе

В Винницкой области продолжаются ремонтные работы на магистральном газопроводе “Уренгой-Помары-Ужгород”, где 6 декабря произошел взрыв.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам внутренней политики и по делам СМИ Винницкой облгосадминистрации, полностью возобновлено газоснабжение всех населенных пунктов, пострадавших в результате аварии на газопроводе.

Больницы, школы и предприятия работают в обычном режиме .

Как сообщал УНИАН, 6 декабря в результате взрыва газа с последующим возгоранием на магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" возле с. Тягун Ильинецкого района Винницкой области без газоснабжения остались три промышленных предприятия, 73 бюджетных учреждения, 56 коммунально-бытовых предприятий и 20 населенных пунктов (9 тыс. 585 абонентов).

Министерство топлива и энергетики Украины прогнозирует возобновление транзита газа в Европу по газопроводу "Уренгой-Помары-Ужгород" до 23 декабря.

Транзит газа в Европу не прекращался, объемы газа из поврежденного газопровода были перенаправлены на другие газопроводы.