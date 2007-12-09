В Ялте открыт памятник Тарасу Шевченко

В Ялте в субботу был торжественно открыт памятник Тарасу Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, памятник установлен в сквере имени Тараса Шевченко.

В церемонии приняли участие около 300 человек: представители украинской общині города и Крыма, Украинского реестрового казачества.

Городской председатель Ялты Сергей БРАЙКО во время церемонии заметил, что памятник Тарасу Шевченко в Ялте является символом духовности, и в этом году это уже второй памятник, установленный в городе (также в этом году в Ялте был открыт памятник Антону Чехову).

Как сообщил УНИАН президент Фонда им. Т.Г.Шевченко Богдан ВУЙКО, ялтинский памятник Великому Кобзарю стал третьей скульптурой, построенной за последние годы в Севастополе и Крыму, в увековечение памяти поэта.

Памятник высотой 3,3 м был отлит в Аргентине и более двух лет назад теплоходом доставлен в Крым.