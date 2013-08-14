В Умань на празднование Нового года начали съезжаться хасиды

В город Умань Черкасской области начали прибывать первые паломники-хасиды, которые будут праздновать 5774 еврейский Новый год Рош-га-Шана возле могилы цадика Нахмана.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Уманского горисполкома, пока их немного – несколько сотен.

Как сообщал УНИАН, на празднование 5774 еврейского нового года Рош-га-Шана этой осенью в Умани ожидается приезд около 25 тыс. паломников из 24 стран мира.

В прошлом году Новый год по иудейскому календарю возле могилы цадика Нахмана здесь встретили почти 23 тысячи паломников из 24 стран мира.

Во время паломничества охрану общественного порядка в Умани будут обеспечивать более 400 милиционеров. В этом году Новый год хасиды будут праздновать с 4 на 5 сентября.

Справка УНИАН. Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) — основатель брацлавского (бресловского) хасидизма. Похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика Рабби Нахмана (Брацлавского) - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества.