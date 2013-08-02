В Умани ожидают 25 тысяч хасидов

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, об этом шла речь во время встречи с официальной делегацией Государства Израиль во главе с Послом страны в Украине Реувен Дин Эль. В ходе встречи обсуждались вопросы приема иудейских паломников, которые прибудут в Умань в сентябре на празднование нового 5774 года по иудейскому календарю.

В пресс-службе напомнили, что 4-6 сентября в Черкасской области на могиле Цадика Нахмана и в помещении местной синагоги состоятся ежегодные культовые мероприятия по случаю празднования дней Рош-Га-Шана (Нового года по иудейскому календарю).

Подчеркивается, что важными вопросами безопасности граждан, прибывающих помолиться на могилу Цадика Нахмана, обеспокоились и официальные лица. Значительное внимание в ходе встречи было уделено обсуждению вопросов пожарной и техногенной безопасности на религиозных объектах во время праздничных мероприятий, в которых, по словам представителей Израиля, в этом году примут участие 25 000 хасидов.