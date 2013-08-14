В Донецкой области в копанке задохнулись двое мужчин

09:29, 14 августа 2013
Общество
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В Донецкой области в угольной копанке найдены тела двух мужчин.

Копанка была несанкционирована

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 20.33 13 августа в городе Торез, в районе Глуховского леса, в несанкционированной угольной копанке спасатели нашли тела двух погибших людей, жителей Снежного, которые незаконно добывали уголь.

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Тела подняты на поверхность. По предварительным данным, мужчины погибли в результате гипоксической асфиксии.

По факту гибели ведется следствие правоохранительными органами.

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