В Донецкой области в копанке задохнулись двое мужчин

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 20.33 13 августа в городе Торез, в районе Глуховского леса, в несанкционированной угольной копанке спасатели нашли тела двух погибших людей, жителей Снежного, которые незаконно добывали уголь.

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Тела подняты на поверхность. По предварительным данным, мужчины погибли в результате гипоксической асфиксии.

По факту гибели ведется следствие правоохранительными органами.