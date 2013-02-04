В Горловке мужчина полез в «копанку» за углем и задохнулся

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Горловского горуправления милиции, 1 февраля около 10 часов утра от неизвестного поступил звонок в милицию о том, что на месте бывшей шахты №19-20 обнаружен труп парня, 1986 года рождения. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа райотдела в полном составе и, по результатам судебно-медицинского исследования, установила, что смерть мужчины наступила от асфиксии (нехватки кислорода).

В ходе проведенного предварительного расследования было установлено, что потерпевший накануне предложил двум своим знакомым поехать с ним на территорию бывшей шахты. Приехав вместе на место, 26-летний мужчина первым спустился в тупиковую горную разработку бывшей шахты, объясняя тем, что хочет проверить возможность добычи угля, а знакомые ждали его на поверхности. После длительного нахождения парня под землей, его товарищи забеспокоились и стали звать его, но он так и не откликнулся. Поскольку мужчины имели опыт работы на шахте, они сами спустились в горную разработку и нашли там парня без признаков жизни.

Вытащив его на поверхность и окончательно убедившись в том, что он мертв, мужчины испугались последствий и с места происшествия скрылись. Сейчас личности мужчин, которые были вместе с погибшим, установлены, все они допрошены в качестве свидетелей. В ходе досудебного следствия факт насильственной смерти потерпевшего не установлен. В настоящее время следователями Никитовского райотдела милиции г. Горловки проводится досудебное расследование.