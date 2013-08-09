СМИ: В России показывают рекламу, где "украинский флаг" смывают в унитаз (видео)

Особенностью данной "рекламной продукции" является демонстрация "стика" для мытья унитазов, который по форме похож на флаг Украины.

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К слову, компания Henkel, производящая данный моющее средство, выпустила кроме желто-голубого цвета, еще сине-голубой и сине-розовый. Однако тот факт, что сам стик напоминает развевающийся флаг, отрицать нельзя, сообщает gazeta.ua.

Как сообщал УНИАН, бас-гитарист группы Bloodhound Gang Эвил Джаред Хасселхофф на концерте в Одессе 31 июля надругался над российским флагом. Во время выступления в одесском клубе 31 июля гитарист американской группы Эвил Джаред Гасселгофф с возгласами "Не говорите Путину!" засунул себе в штаны флаг России.

Это подтверждают видеоролики из концерта, загруженные в сеть Youtube. Команде было отказано в выступлении на фестивале KUBANA на российском побережье Черного моря, хедлайнером которого она должна была стать, а рок-музыканты покинули российскую территорию по распоряжению властей.

В Украине, как видно из ролика в Youtube, этот же гитарист словно помочился на флаг Украины во время выступления в Киеве 30 июля.