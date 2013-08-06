Посольство США назвало поведение музыкантов Bloodhound Gang мерзким

В посольстве США в Украине считают дерзким и оскорбительным надругательство над национальными символами музыкантами группы Bloodhound Gang. Об этом УНИАН сообщил и.о. пресс-атташе посольства США Люк Штеле, комментируя ситуацию с осквернением флагов Украины и РФ.

"Умышленное осквернение национальных символов является дерзким и оскорбительным. В то же время мы твердо верим в свободу высказывания, что является универсальным правом, закрепленным Конституцией США и Общей декларацией по правам человека. Рок-группа Bloodhound Gang решила воспользоваться своими правами мерзким способом, оскорбляя США, а также украинский и российский народы во время своих концертов в Киеве и Одессе», - сказал Штеле.

«Поскольку посольство США не имеет никакого отношения к этому, мы переадресовываем все запросы по поводу детальной информации организаторам концертов и самим членам группы Bloodhound Gang», - отметил и.о. пресс-атташе посольства США.

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Как сообщал УНИАН, бас-гитарист группы Bloodhound Gang Хасселхофф 31 июля на концерте в Одессе надругался над российским флагом.

Киевская милиция открыла уголовное производство по факту надругательства американскими музыкантами над государственным флагом Украины - по ч. 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство») и ч. 1 статьи 338 УКУ («Надругательство над государственными символами»).

В Министерстве иностранных дел Украины назвали действия американской группы неприемлемыми. «Подобным действиям, связанным с надругательством над государственными символами, нет оправдания никакими так называемыми «эпатажами»», - подчеркнули в МИД.