На Буковине селяне перекрывали международную трассу (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом люди пытались обратить внимание власти на необходимость восстановления моста, который соединяет две части села.

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Мост был разрушен во время наводнения еще в 2010 году, но средств на его ремонт до сих пор не выделено.

Стоимость восстановления моста составляет около 700 тыс. грн. Сейчас люди, которые хотят попасть в другую часть села в магазин, школу и церковь, вынуждены преодолевать 10 километров обходной дороги.

В Черновицком областном совете заверили, что мост будут ремонтировать, но все документы еще в Киеве на согласовании. Также неизвестно, где взять необходимую сумму на ремонт.

Однако после того как сегодня около 30 жителей Грушевки перекрыли международную трассу, к ним приехал председатель Глубокской райгосадминистрации Николай Загарюк и пообещал, что ремонтные работы начнутся в понедельник, 12 августа.

«Если с понедельника не начнутся работы, тогда будем общаться у прокурора. Мы обещаем, что сейчас есть фирма, которая готова положить плиту, укрепить берега в соответствии с проектом, чтобы был у нас мост», - цитируют Загрюка ряд региональных средств массовой информации.

Отметим, что в течение года жители Черновицкой области уже несколько раз перекрывали автодороги государственного и международного значения, требуя ремонта дорог. В частности, 29 мая люди перекрыли автодорогу в пгт Лужаны и с. Мамаевцы Кицманского районп, 8 июля – вблизи села Задубровка Заставновского района.