Корова на два часа перекрыла главную автомагистраль Чехии

Как сообщила пресс-секратарь полиции Центральночешского края Соня Будска, причина всему – корова. Белая корова в черных пятнах выбрела на трассу на 37 километре и пошла в сторону Праги. Так корова двигалась в течение сорока минут, сообщает Чешское Радио.

Потом корова легла на дорогу и около получаса пронзительно мычала. Затем корова перешла на другую сторону трассы и пошла по направлению в сторону Брно. Никто из водителей не решался прогнать корову или вывести ее с трассы. За передвижением коровы полицейские наблюдали с вертолета. Стражам порядка удалось найти владельца коровы, и он вместе с полицейскими прибыл на место.

Корова обрадовалась своему хозяину, успокоилась, даже пыталась облизать не только хозяина, но и полицейских и вышедших из машин водителей. Как сообщил хозяин коровы, его любимица покинула хлев ранним утром, и он ищет ее уже несколько часов. После того, как корова покинула магистраль, движение машин возобновилось.