Днепропетровская ОГА хочет знать, как исчезают деньги под землей

Днепропетровская облгосадминистрация обратилась в прокуратуру Днепропетровской области с просьбой провести проверку использования бюджетных средств дирекцией строительства второй очереди Днепропетровского метрополитена и предприятием “Днепрометрострой” – подрядчиком строительства.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил начальник главного управления строительства и архитектуры облгосадминистрации Петр ДЕКАЛЬЧУК.

По его словам, на сегодняшний день из общей суммы 58 млн. грн., заложенной в Госбюджете на строительство Днепропетровского метрополитена, область получила 30 млн. грн. Однако по состоянию на 1 декабря 2007 года дирекцией строительства метрополитена предъявлены к оплате 12,4 млн. грн., 90% из которых израсходовано на обслуживающие процессы. В то же время, в соответствии с нормативной базой, при выполнении горнопроходческих работ расходы на обслуживающие процессы могут составлять не более 20%. П.ДЕКАЛЬЧУК также отметил завышение стоимости материальных ресурсов метростроевцами.

«Нам предъявлено выполненных работ на 12 млн. грн. Из них 8 млн. грн. - на откачивание воды из подземных выработок. Перевозка материалов на расстояние до 500 м, по предоставленным отчетам, стоила 40 тыс. грн. В то же время, в других организациях эта услуга стоит 27 тыс. грн. при расстоянии в тысячу километров», - уточнил начальник управления строительства и архитектуры.

П.ДЕКАЛЬЧУК подчеркнул, что затягивание процесса строительства метро в областном центре связано также с незаинтересованностью органов местного самоуправления и дирекции строительства метрополитена в быстрых темпах пуска объекта в эксплуатацию.