Хакер сел на 110 лет за взлом девичьих компьютеров

33-летний инженер Ивори Дикерсон (Ivory D. Dickerson) из Северной Каролины сел в тюрьму на 110 лет за взлом вместе со своим сообщником компьютеров девочек-подростков, пишет The ComputerWorld. Подобными взломами Дикерсон занимался несколько лет, проникнув более чем на сотню компьютеров.

Установив на компьютерах жертв троянскую программу Bifrost и получив доступ ко всей их личной информации, Дикерсон шантажировал девочек, заставляя делать и отсылать ему свои неприличные фотографии.

Поймать Дикерсона удалось агентам ФБР, вышедшим в Сеть под видом девочек-подростков. В ходе расследования на компьютере Дикерсона было также обнаружено 600 порнографических изображений детей. Кроме того, преступник располагал программами, позволяющими ему подключаться к чужим веб-камерам и записывать людей без их ведома.

Приговор Дикерсону был оглашен судом Орландо в августе по двум эпизодам незаконного проникновения в компьютерные системы и одному эпизоду сговора с целью изготовления детской порнографии. Месяцем позже он был признан виновным еще по двум эпизодам, связанным с детской порнографией.

Власти заявляют, что расследование продолжается. Ареста сообщника Дикерсона пока не производилось.

Лента.ру