Довгий: решение Киевсовета по газетам будет ветировано

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ считает решение Киевсовета о ликвидации печатных коммунальных СМИ эмоциональным и убежден, что оно будет ветировано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после завершения заседания сессии Киевсовета.

«Теперь относительно юридических последствий: никаких юридических последствий данный проект решения не будет иметь, поскольку я убежден, что на него будет наложено вето», - сказал О.ДОВГИЙ.

По его словам, в случае, когда основателю не нравится коллектив издания или редакционная политика его руководства, то речь должна идти о замене соответствующего трудового коллектива или руководства, а не о ликвидации СМИ, тем более, что это издания, имеющие многолетнюю историю и бренды, как, например, газета «Вечірній Київ».

Кроме того, О.ДОВГИЙ отметил, что данные издания не являются собственностью депутатов, а является собственностью территориальной общины Киева, и принимать решение росчерком пера о ликвидации газет бессмысленно. Даже если, по его убеждению, принимается решение о том, что Киевсовет будет пользоваться некоммунальными СМИ, то стоит продать коммунальные издания на аукционе.

«С точки зрения эмоции, которая была в зале, я полностью ее разделяю и считаю, что это должно быть таким последним сигналом для редакционного коллектива каждого из изданий, о которых сегодня шла речь», - добавил О.ДОВГИЙ.

В свою очередь член фракции «Наша Украина» Александр ЧЕРНИКОВ высказал мнение, что решение Киевсовета о ликвидации коммунальных печатных СМИ может быть не подписано Киевским городским председателем и к этому вопросу Киевсовет еще может вернуться.

В то же время он отметил, что во многих европейских странах коммунальных СМИ уже давно нет, поэтому в сегодняшнем решении Киевсовета он не видит ничего плохого.

На вопрос журналистов, что в таком случае будет с Киевским медиа-холдингом, в который должны были войти также газета «Хрещатик», «Вечірній Київ» и «Українська столиця», О.ЧЕРНИКОВ ответил, что точно в его составе останутся коммунальные теле- и радиокомпании.

Он также объяснил, что финансирование печатных СМИ будет продолжено на протяжении первого полугодия следующего года.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 декабря, Киевсовет принял решение о ликвидации в первом полугодии 2008 года коммунальных предприятий «Редакция газеты «Вечірній Київ», газеты Киевсовета «Хрещатик» и газеты «Українська столиця». Депутаты также решили до 1 апреля следующего года разработать предложения об издании информационного бюллетеня Киевсовета с целью информирования территориальной общины столицы о подготовке принятия и контроле выполнения решений городского совета.