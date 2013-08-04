На Луганщине легковушка влетела в опору шлагбаума: погибли три человека
10:13, 04 августа 2013Общество
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На Луганщині легковик зіткнувся з опорою залізничного шлагбаума: загинуло троє осіб.
На Луганщине в ДТП погибли три человека
В Луганській області, у м. Петровське м. Красний Луч, водій легкового автомобіля «ВАЗ-21103» учора ввечері, перетинаючи залізничний переїзд, не впорався з керування та допустив зіткнення з залізобетонною опорою залізничного шлагбаума.
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Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб.
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