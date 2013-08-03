На Кировоградщине «Peugeot 406» выскочил на встречку: шесть раненых
В ДТП в Кировоградской области травмированы шесть человек.
В Кировоградской области в дорожно-транспортном происшествии травмированы шесть человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла 2 августа на 35 км автодороги «Александровка – Кировоград - Николаев».
Водитель автомобиля «Peugeot 406» по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями «Renault Kangoo» и «ВАЗ 111740». После столкновения автомобиль «Renault» съехал в кювет.
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В результате ДТП трое водителей, один пассажир автомобиля «Peugeot» (гражданин Республики Беларусь) и двое пассажиров автомобиля «Renault» получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницы Кировограда.
Среди травмированных двое детей: 4 и 10 лет.
Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства происшествия.