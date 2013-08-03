Рыбак, выживший в Азовском море, говорит, что россияне намеренно шли на таран

Рыбак Александр Федорович, который единственный выжил после столкновения украинского баркаса с катером российских пограничников в Азовском море, утверждает, что россияне намеренно их протаранили.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.

”Они (российские пограничники) два раза нас так подрезали. Было такое ощущение, что они хотели нас просто переехать”, - подчеркнул Федорович.

По его словам, парень, который управлял их баркасом, дважды уклонился от катера пограничников. Третий это сделать ему не удалось.

”На третий раз они обошли нас сзади, развернулись и пошли лоб в лоб тараном. Чистый таран был”, - подчеркнул рыбак.

Между тем российские правоохранители продолжают стоять на своем - мол, украинские рыбаки погибли из-за своего ”опасного маневра”.

”Пытаясь оторваться от российских силовиков, судно-нарушитель выполнило опасный маневр, резко изменило курс в сторону преследователей, нарушив международные правила предупреждения столкновения судов в море”, - заявила пресс-офицер пограничного управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю Наталья Стрединина.

В ФСБ утверждают, что в результате лодка навалилась на борт пограничного катера и перевернулась.

Напомним, 17 июля в Азовском море произошло столкновение украинского баркаса и катера береговой охраны пограничной службы России. Рыболовецкое судно перевернулось, в результате чего погибли четверо граждан