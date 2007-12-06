Черновецкий решил закрыть три газеты

Киевсовет принял решение о ликвидации в первом полугодии 2008 года коммунальных предприятий «Редакция газеты «Вечірній Київ», газеты Киевсовета «Хрещатик» и газеты «Українська столиця».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии Киевсовета.

Депутаты также решили до 1 апреля следующего года разработать предложения относительно издания информационного бюллетеня Киевского городского совета с целью информирования территориальной общины столицы о подготовке принятия и контроле выполнения решений городского совета.

КГГА поручено провести все необходимые организационно-правовые мероприятия, связанные с ликвидацией указанных печатных СМИ, и учесть бюджетные расходы на следующий год с учетом этого решения.

Как отмечается в пояснительной записке, реализация решения будет «способствовать более широкой возможности доступа территориальной общины Киева к объективной информации относительно деятельности Киевсовета».

Проект решения был подготовлен и подан на рассмотрение сессии постоянной комиссией по вопросам культуры и информационной политики.