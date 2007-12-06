Черновецкий решил закрыть три газеты
В интересах информирования общественности Киева
Киевсовет принял решение о ликвидации в первом полугодии 2008 года коммунальных предприятий «Редакция газеты «Вечірній Київ», газеты Киевсовета «Хрещатик» и газеты «Українська столиця».
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии Киевсовета.
Депутаты также решили до 1 апреля следующего года разработать предложения относительно издания информационного бюллетеня Киевского городского совета с целью информирования территориальной общины столицы о подготовке принятия и контроле выполнения решений городского совета.
КГГА поручено провести все необходимые организационно-правовые мероприятия, связанные с ликвидацией указанных печатных СМИ, и учесть бюджетные расходы на следующий год с учетом этого решения.
Как отмечается в пояснительной записке, реализация решения будет «способствовать более широкой возможности доступа территориальной общины Киева к объективной информации относительно деятельности Киевсовета».
Проект решения был подготовлен и подан на рассмотрение сессии постоянной комиссией по вопросам культуры и информационной политики.