11-летнюю девочку задушили проволокой и бросили, посчитав мертвой

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, 30 июля в полночь в дежурную часть Раздельнянского райотдела милиции поступило сообщение от дежурного фельдшера Раздельнянского районной больницы о том, что в медицинское учреждение в бессознательном состоянии доставили 11-летнюю жительницу района. Пациентка находилась в крайне тяжелом состоянии в результате механической асфиксии. На шее потерпевшей четко просматривалась характерная борозда.

«Мать потерпевшей сообщила, что ее дочь нашел сосед в лесополосе недалеко от дома, в котором проживает семья. С ее слов, дочка пошла за село, чтобы пригнать корову, но до темноты не вернулась. Ребенка искали всем селом, и нашли в бессознательном состоянии... Работу милиционеров осложняло то, что потерпевшая в себя не приходила.

Но правоохранителям удалось выяснить все обстоятельства трагического события, а в результате установить и подозреваемых в преступлении», - рассказали в отделе.

Подозреваемые, которых задержали спустя двое суток, - жители района - 19-летний парень и 16-летняя девушка.

«Позже установили, что задержанная сожительствовала с родным братом потерпевшей, и некоторое время проживали вместе с ними в одном доме. В тот вечер 11-летняя девочка увидела в лесополосе свою будущую родственницу в объятиях неизвестного мужчины, и пообещала рассказать об этом старшему брату... Парень, догнав малолетнюю, повалил ее на землю и прикрыл рот, а его подруга накинула проволоку на шею ребенку и начала душить. Только когда девочка потеряла сознание, они оставили ее в кустах, будучи уверены, что убили. Чтобы запутать следы, еще и сымитировали изнасилование, сняв с нее нижнее белье», - цитирует отдел и.о. начальника Раздельнянского райотдела милиции Юрия Присуху.

Сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания. За покушение на убийство им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.