УПЦ КП откажется войти в Константинопольский патриархат

Об этом заявил руководитель пресс-службы УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает религиозно-информационная служба Украины.

«Что касается вхождения в состав другой Церкви, то есть отказа от автокефалии - в нашей Церкви такой вариант не воспринимается», - сказал он, отвечая на вопрос, не согласится ли УПЦ КП ради единства Православия в Украине стать митрополией Константинопольского Патриархата и отказаться от патриаршего статуса.

По словам архиепископа, вход в состав Константинополя не будет способствовать преодолению существующего церковного раздела, а лишь углубит его.

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«Потому что значительная часть Киевского Патриархата никогда не согласится на отказ от автокефалии - я это знаю по опыту внутренних дискуссий в предыдущие годы. Таким образом, вместо единения возникло бы лишь разделение Киевского Патриархата, чего мы не должны допускать», - отметил он.

«Опыт преодоления кризисов в отношениях между Церквами по вопросу признания автокефалии свидетельствует, что такое признание всегда происходило без предыдущего отказа от автокефалии. Ни Болгарская, ни Грузинская, ни другие Церкви, которые провозгласили свою автокефалию без согласия Церкви, которой они подчинялись, уже никогда не возвращались в ее состав. Происходило лишь признание совершения автокефалии. Это - еще один аргумент в пользу того, что у Киевского Патриархата отказываться от автокефалии нет оснований», - отметил архиепископ Евстратий.