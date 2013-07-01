У Филарета заявляют, что объединение с УПЦ МП возможно лишь в поместную церковь

В Украинской православной церкви Киевского патриархата называют неприемлемой любую идею подчинения Московскому патриархату.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН по итогам поместного собора УПЦ КП, который состоялся 27 июня в Киеве.

При этом в Киевском патриархате уточняют, что, в том числе, считают неприемлемыми ни автономию, ни самоуправления в составе УПЦ МП.

Как сказал спикер Киевской патриархии, секретарь Священного синода УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря), поместный собор принял ряд постановлений, в которых еще раз подчеркивается, что объединение с УПЦ МП возможно лишь в поместную, то есть автокефальную, административно не зависимую от других патриархатов украинскую церковь.

"Высказанные уже некоторыми комментаторами мнения относительно возможного будущего вхождения Киевского патриархата в состав Московского патриархата на правах автономии или самоуправления – необоснованные, ошибочные и безосновательные", - отмечается в решении синода.

По словам Зори, ситуация в УПЦ МП не является однозначной, и в первую очередь это связано с состоянием здоровья митрополита Владимира. Поэтому поместный собор и архиерейский собор выразили обеспокоенность ситуацией, которая складывается в УПЦ Московского патриархата.

«Мы видим, как, пользуясь ослаблением здоровья митрополита Владимира и борьбой между некоторыми архиереями за право стать его преемником, внутренние и внешние силы снова стремятся любым способом фактически ликвидировать независимость и самостоятельность УПЦ МП в управлении, чтоб крепче привязать ее к Московской патриархии, шире и без всяких препятствий использовать вашу церковь в агитации за присоединение Украины к России, и не допустить преодоления существующего церковного разделения», – сказано в обращении архиерейского собора к УПЦ МП.

В УПЦ КП призывают сторонников Московского патриархата не допустить свертывания прав независимости и самостоятельности в управлении, которые она имеет, а также продолжить подготовку к диалогу о преодолении существующего разделения, которая была успешно начата в 2009 году, но прекращена из-за давления Московской патриархии.

Архиепископ отметил, что пока в УПЦ МП ситуация развивается не по негативному сценарию, но все же обеспокоенность остается, поскольку ситуация является сложной.

Он напомнил о призывах ввести прямое патриаршее правление, призывах к патриарху Владимиру подать в отставку, о давлении на него и тому подобное.

Участники синода высказались за целесообразность возобновления подготовки к диалогу между Киевским и Московским патриархатами, которая, по словам Зори, была остановлена не по их инициативе.

Также было одобрено письмо синода к руководству государства, где, в частности, выражено мнение о несвоевременности и вредности в условиях разделения украинского православия предоставления церкви в целом статуса юридического лица, на чем настаивают представители УПЦ МП. Также в Киевском патриархате призывают не разрешать приватизацию структурами Московского патриархата всеукраинских святынь – Киево-Печерской лавры и Почаевской лавры.