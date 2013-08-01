Вице-премьер призвал министров решать проблемы людей в регионах

«Реальные проблемы людей можно узнать только на местах, то есть в регионах. Обращаюсь к членам Кабинета Министров: выезжайте в регионы и координируйте работу на местах. Ни один отчет не заменит нам личного общения с людьми», - отметил Сергей Арбузов.

Он добавил, что на этой неделе ознакомился с деятельностью Центра предоставления административных и социальных услуг «Прозрачный офис» в Виннице. И первые результаты его работы доказывают, что такой формат является эффективным - он может рассматриваться как модель для распространения на всю Украину.

«Поручаю Министру социальной политики взять под личный контроль воплощение этой инициативы - к концу 2014 г. такие «прозрачные офисы» должны быть созданы в областных центрах Украины. Их работа должна быть построена на основе Единой информационно-аналитической системы социальной защиты населения», - добавил Первый вице-премьер.

Он подчеркнул, что совершенствование системы государственной социальной помощи и социальных услуг является важным вопросом для страны.

«Система социального обеспечения не должна быть препятствием, которое людям нужно преодолевать. Главная цель - обеспечить адресность социальной поддержки, сделать услуги качественными и доступными и главное - удобными. Важным шагом в этом направлении является создание сети центров по предоставлению административных и социальных услуг», - сказал Сергей Арбузов.

Подобные центры будут работать по принципу единого окна, который является гораздо более удобным, в частности, для социально уязвимых слоев населения.

«С помощью таких центров мы обеспечим новое качество работы с людьми - уменьшим количество бумаг, которые нужно собирать и обрабатывать и повысим эффективность использования средств. Фактически, это будет реализация на практике европейских стандартов социальной поддержки населения», - подвел итог Сергей Арбузов.