Суд отказал адвокату "врадиевского насильника" в допросе четырех свидетелей

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Николаевской области, данное решение суд принял 30 июля.

Свидетели, которых просил допросить адвокат Владимир Клименко, в ночь с 26 на 27 июля (ночь совершения преступлений) находились на оперативном дежурстве вместе с подозреваемым Евгением Дрыжаком.

Клименко в своих ходатайствах в суд отмечал, что данных свидетелей необходимо допросить в ходе досудебного расследования в судебном заседании, поскольку на них якобы оказывается давление со стороны правоохранительных органов.

"Данное утверждение защитника при рассмотрении ходатайств своего подтверждения не нашло, как и не было им доказано наличие других обстоятельств, которые могут сделать невозможным допрос указанных свидетелей при рассмотрении уголовного производства в суде", - прокомментировал ситуацию заместитель прокурора области Дмитрий Ефименко.