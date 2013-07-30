Мэра Феодосии убили из обреза, который фигурировал в другом деле - источник

В Тернопольской области начато расследование в отношении работников милиции, которые допустили, что оружие, которое должно было быть утилизировано, попало к убийце мэра Феодосии Александра Бартенева.

Об этом УНИАН сообщил источник в прокуратуре.

По данным источника, после убийства Бартенева было выяснено, что охотничий обрез, из которого он был убит, проходил как вещественное доказательство, а затем должен был быть утилизирован работниками УМВД в Тернопольской области.

По неофициальным данным, сейчас в Тернополе работает проверка из Киева, которая выясняет, как данное оружие вместо того, чтобы быть утилизированным, попало к убийце.

В пресс-службе областной прокуратуры УНИАН подтвердили, что есть документ, который свидетельствует, что огнестрельное оружие, из которого убили мэра Феодосии, было утилизировано в нынешнем году.

Поскольку данный документ противоречит реальному положению дел, прокуратурой в отношении должностных лиц УМВД в Тернопольской области, отвечающих за утилизацию оружия, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 364 УК (злоупотребление служебным положением).

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Как сообщал УНИАН, на Бартенева напали в ночь на 28 июля, когда он зашел в подъезд пятиэтажки, поставив машину в свой гараж. Мужчина среднего роста и крепкого телосложения с расстояния почти полтора метра выстрелил в спину мэра. Завязалась борьба. Преступник скрылся, забрав барсетку Бартенева с деньгами и документами. Милиция нашла сумку без денег. Расследование проводится по статьям УК «разбой» и «умышленное убийство». Бартенев умер в больнице, не прожив и суток. Ему было 57 лет. Он имел звание Героя Украины. Дважды, в 2008 и 2010 годах, избирался мэром. В Феодосии объявлен трехдневный траур.