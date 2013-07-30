В Англии нашли украденную скрипку Страдивари стоимостью $1,8 млн

Британской полиции удалось обнаружить скрипку работы Антонио Страдивари, украденную почти три года назад в Лондоне, пишут РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Инструмент стоимостью 1,8 миллионов долларов вместе с двумя смычками был найден в своем футляре на прошлой неделе в здании в центре Англии. По данным полиции, ни скрипка, ни смычки не были повреждены. Других деталей полиция не сообщает.

Скрипка была возвращена ее владелице - скрипачке из Южной Кореи Мин Чин Ким. "Я до сих пор не могу поверить, что это произошло. Я играла на этом инструменте с тех пор, как я была подростком, так что он является частью меня", - отметила она.

Музыкальный инструмент 1696 года был украден вместе с футляром со смычками в ноябре 2010 года у скрипачки Ким, выступавшей с Лондонским симфоническим оркестром. Один смычок, созданный французским мастером XIX века Домиником Пеккате, оценивается в 97,5 тысячи долларов, другой - работы его ученика Франсуаза Базена - стоит около восьми тысяч долларов.

Инструмент пропал когда Ким зашла перекусить в бутербродную рядом с железнодорожной станцией "Юстон-сквер" и на некоторое время оставила без присмотра футляр со скрипкой.

В марте скрипка Страдивари "всплыла" в Болгарии, однако затем эксперты установили, что это была подделка.