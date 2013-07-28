Во Франции ювелирную выставку ограбили на 53 миллиона долларов

Вооруженный налет был совершен в полдень, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным агентства, этим летом в "Карлтон интерконтинентал" проходит выставка фирмы "Левиев", принадлежащей израильскому предпринимателю Льву Левиеву. Его состояние журнал Форбс в 2007 году оценивал в 4,1 миллиарда долларов.

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Полиция пока не подтверждает сведения, что в отеле орудовал один единственный грабитель.

Напомним, в мае во второй день работы 66-го Каннского фестиваля из гостиничного номера в этом же городе были похищены ювелирные украшения швейцарской фирмы "Шопар" на сумму в 1,1 миллиона евро (1,4 миллиона долларов). Грабителям удалось проникнуть в номер через смежную комнату, выломать встроенный в стену сейф с ювелирными изделиями и скрыться.

Фирма "Шопар" является официальным партнером Каннского фестиваля. Привезенные в Канн драгоценности предназначались на прокат звездам мирового кино.