В центре Одессы «Лексус» протаранил 5 припаркованных автомобилей
17:43, 25 июля 2013Общество
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В Одессе водитель иномарки «Lexus» протаранил 5 автомобилей, припаркованных в центре города.
Лексус протаранил пять машин
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, днем 24 июля водитель автомобиля «Lexus» 1982 г.р., двигаясь по улице Александра Невского, не соблюдал безопасную скорость и не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на 5 автомобилей, стоявших у тротуара.
В результате аварии телесные повреждения получила 33-летняя пассажирка «Лексуса». Водители припаркованных автомобилей на момент ДТП отсутствовали.
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Ведется расследование.
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