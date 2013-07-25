В центре Одессы «Лексус» протаранил 5 припаркованных автомобилей

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, днем 24 июля водитель автомобиля «Lexus» 1982 г.р., двигаясь по улице Александра Невского, не соблюдал безопасную скорость и не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на 5 автомобилей, стоявших у тротуара.

В результате аварии телесные повреждения получила 33-летняя пассажирка «Лексуса». Водители припаркованных автомобилей на момент ДТП отсутствовали.

По теме: ГАИ: Виновник массового ДТП в Киеве был смертельно пьян

Ведется расследование.