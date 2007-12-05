Погода на 6 - 10 декабря

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В южной части временами небольшие дожди; ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ожидается ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в Крыму до 11°.

На остальной территории без существенных осадков; ночью и утром туман; ветер переменных направлений, 3-8 м/с; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

7-8 декабря - облачно с прояснениями. В южной части, восточных и западных областях небольшие осадки (8 декабря на западе умеренные) преимущественно в виде дождя; на остальной территории без существенных осадков. В Украине местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с; в южной и восточной части северо-восточный, 7-12 м/с, 7 декабря местами порывы 15-20 м/с. Температура в южной части ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла; на остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

9-10 декабря в южной части, восточных, а 10 декабря и в центральных областях без существенных осадков. На остальной территории местами небольшой мокрый снег и дождь (в западных, а ночью 9 декабря и в большинстве северных областей умеренные осадки). Температура в южной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 12° тепла; на остальной территории ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 0-6° тепла.

В Киеве и области в четверг осадки не ожидаются. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла; по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

7-8 декабря - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

9-10 декабря - местами небольшой дождь и мокрый снег (ночью 9 декабря умеренные осадки). Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.