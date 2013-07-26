Главное за день: обзор топ-новостей

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Юг Бразилии засыпает снегом: 3 человека погибли (фото)

Снег выпал на юге Бразилии, жертвами заморозков стали три человека.

Адвокат назвал условия, которых достаточно для лечения Тимошенко за границей

Адвокат экс-премьера Юлии Тимошенко Николай Сирый назвал два условия, которых достаточно для лечения его подзащитной в Германии. В свою очередь Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что не видит правовых оснований для лечения Тимошенко за границей.

Машинист испанского поезда хвастался в Facebook тем, что превышает скорость

Машинист поезда, потерпевшего крушение в Испании, Франсиско Хосе Гарсон Амо (Francisco Jose Garzon Amo) раньше любил похвастаться в социальных сетях тем, что превышает скорость.

Магера объяснил, что мешает назначению киевских выборов

Несмотря на решение Конституционного суда о назначении очередных местных выборов, ВР могла бы назначить внеочередные выборов в Киеве, но этому могут помешать политический и экономический факторы.

Филарет: УПЦ КП празднует 1025-летие Крещения наравне с другими церквями

Патриарх Филарет отмечает, что УПЦ Киевского патриархата участвует в праздновании 1025-летия Крещения Киевской Руси наравне с другими церквями Украины.

Украина сократила импорт газа на 35%

Украина в январе-июне 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 35,3% - до 10296 млн куб. г.

Филарет и Владимир встретились в «Мистецьком арсенале» (фото)

Сегодня в «Мистецьком арсенале» при участии Президента Украины Виктора Януковича открылась выставка «Великое и Величественное».

Янукович заявил, что не позволит использование церкви политическими силами

Также Янукович отметил, что в Украине власть не предоставляет преференций ни одной из церквей.

Организатор Врадиевского шествия, который отбывает 10 суток ареста, продолжает голодать

Один из организаторов Врадиевского шествия Любарец, отбывающий 10 суток ареста в спецприемнике, отказывается от еды и прогулок.

СМИ: Запорожскую активистку Радченко отпустили из психбольницы

Со своей стороны, Радченко обещает идти дальше и требовать отмены противоправного диагноза и наказания всех лиц, причастных к репрессиям против нее.

США заверили Россию, что пытки и казнь при возвращении Сноудену не грозят

США заверили РФ, Сноудену в случае возврата не грозит смертная казнь.

БТР утонул на репетиции парада в Севастополе (видео)

БТР утонул в Севастопольской бухте во время репетиции военно-спортивного праздника.

ЕС обеспокоен: Украина только «кормит обещаниями» решения торговых споров

ЕС обеспокоен отсутствием прогресса в решении торговых споров с Украиной.