Юг Бразилии засыпает снегом: 3 человека погибли (фото)
Снег выпал на юге Бразилии, жертвами заморозков стали три человека.
Непривычная картина вырисовывается на обычно жарком юге Бразилии, передают в четверг латиноамериканские СМИ: дети и взрослые лепят снеговиков, передает РИА Новости.
Причиной столь редкого для региона развлечения стала волна холода, пришедшая из Антарктиды и обрушившаяся не только на Бразилию, но и на Парагвай, Уругвай, Аргентину и Чили.
На юге Бразилии, в частности, в городах Куритиба и Флорионополис, где столбик термометра опустился до минус 7,4 градуса по Цельсию, снега не видели несколько десятилетий. В Сан-Паулу минувшей ночью была зафиксирована самая низкая с 2000 года температура - всего 5,2 градуса. В социальных сетях уже появились фотографии снеговиков из 130 городов бразильского юга.
Однако кроме развлечений пришедшие холода несут и трагедии: в Сан-Паулу один человек замерз насмерть, примерно 11 тысяч бездомных были срочно эвакуированы во временные убежища. В самом южном штате Рио-Гранди-ду-Сул также не обошлось без жертв заморозков - погибли два человека.
СМИ сообщают также о смерти людей от холодов в Парагвае и Уругвае - в общей сложности за последние дни погибли шесть человек.