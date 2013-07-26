БТР утонул на репетиции парада в Севастополе (видео)

Украинский бронетранспортер утонул сегодня в Севастопольской бухте во время генеральной репетиции военно-спортивного праздника по случаю Дня Военно-морского флота России и Дня флота Украины, которое посетят президенты Украины и России.

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Личный состав боевой машины был эвакуирован. Военную машину впоследствии подняли, сообщает ТСН.