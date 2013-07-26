СМИ: Запорожскую активистку Радченко отпустили из психбольницы

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на дочь активистки Дарью Радченко.

«Я забрала ее около семнадцати часов и привезла маму домой. Никаких документов об истории болезни и результатов анализов Раисы Радченко мы не получили», - говорит дочь активистки. Адвокаты Радченко посоветовали им не покидать квартиру и не открывать незнакомцам двери, чтобы избежать провокаций.

Со своей стороны, Радченко обещает идти дальше и требовать отмены противоправного диагноза и наказания всех лиц, причастных к репрессиям против нее. Прежде всего, будет проведена независимая психиатрическая экспертиза. Также в ближайшее время семья Радченко судиться на своих обидчиков.

Сегодня уже стал известен результат работы комиссии Министерства по здравоохранению, которая исследовала состояние Радченко. Комиссия установила: своевременное предоставление лечения и адекватность лечения пациентки, все это позволило значительно улучшить состояние ее здоровья. Поэтому рассматривается возможность по изменению формы лечения со стационарного на амбулаторное.

11 июля запорожскую общественную активистку Раису Радченко по решению Ленинского районного суда принудительно доставили на лечение в Запорожской областной психиатрической больницы. Активистка сообщила, что не признает такое лечение и считает это местью власти за ее активную общественную позицию. Она известна тем, что активно боролась против коррупции в городской власти и правоохранительных органах, работала заместителем начальника районной администрации во времена мэра Александра Поляка и была проректором одного из Киевских вузов.