Магера объяснил, что мешает назначению киевских выборов

О таком заявил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

«Даже принимая во внимание одно из последних решений Конституционного суда, касающееся назначения очередных местных выборов в Украине, как по мне не будет нарушением, если бы ВР приняла постановление о назначении внеочередных выборов в Киеве. То есть, внеочередные выборы Киевского городского председателя и внеочередные выборы депутатов Киевсовета. Безусловно, это избрание могло бы быть на срок до проведения следующих очередных выборов в Киеве, а именно в октябре 2015 года. Другого выхода из этой ситуации и из этого кризиса не существует как назначение и проведение местных выборов», - сказал Магера в интервью «5 каналу».

По мнению замглавы ЦИК, проведению выборов в Киеве мешают неспособность фракций ВР договориться, и отсутствие денег в бюджете.

«Если в первой половине сентября этот закон с учетом ускоренного рассмотрения во втором чтении будет принят, то вполне очевидно, что провести такие выборы до Вильнюсского саммита Украина-ЕС вполне возможно. Однако здесь есть два фактора: первый фактор политического характера, смогут ли договориться политические фракции в пределах самого парламента относительно такого сценария и относительно возможности принятия такого закона в сентябре. И второй фактор, в бюджете на сегодня нет ни копейки на проведение даже парламентских выборов в Украине, их нет. И чтобы эти деньги появились, нужно принять меры для того, чтобы в законе о бюджете эти средства были», - добавил Магера.