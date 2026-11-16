Днепр погрузился в блекаут после серии российских атак

Электричества нет также в нескольких районах области, энергетики работают над тем, чтобы восстановить людям воду и тепло.

Днепр полностью обесточен после серии российских атак на энергетическую инфраструктуру. Электричества также нет у части жителей Днепровского, Самаровского и Каменского районов, сообщили в ДТЭК.

Ранее в городе фиксировались перебои с напряжением, сообщили местные паблики. В частности , "Днепр Оперативный" писал о многочисленных взрывах, сбитых ракетах и попаданиях в разных районах города. Известно, что враг атаковал город реактивными дронами. В Воздушных силах также сообщали о баллистической ракете, летевшей в направлении города.

Судя по опубликованным видео, перебои с напряжением начались после 16 часов. Позже у жителей начала пропадать вода, местные власти приостановили работу метро, трамваев и троллейбусов.

Видео дня

В ДТЭК сообщили, что дрон атаковал один из энергообъектов днепровских электросетей. В результате удара повреждено здание, возник пожар, который ликвидируют подразделения ГСЧС. Известно, что энергетики не пострадали. В первую очередь планируется восстановить системы водо- и теплоснабжения, а затем – социальные объекты.

В "Укрэнерго" добавили, что в результате вражеских ударов произошли масштабные отключения электроэнергии в нескольких восточных областях. Особенно сложная ситуация – в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.

"Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры электроснабжение города существенно ограничено", – прокомментировали ситуацию в "Укрэнерго", назвав ситуацию в Днепре сложной.

Удар по заводу "Олейна"

Добавим, что также 16 ноября российская армия атаковала завод пищевой промышленности в Днепре. Известно, что пострадал завод компании Bunge, где производят растительное масло под торговой маркой "Олейна".

Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа подтвердил факт пожара на объекте. О пострадавших не сообщалось.

Удар по заводу компании "Королевский вкус"

Напомним, что Россия также атаковала завод производителя масла и соусов "Королевский вкус". На производстве возник пожар, в компании сообщили о потере готовой продукции. Ранее в компании сообщали о приостановке производства из-за военных рисков и отключения электроэнергии.

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